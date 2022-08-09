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«Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» о трансфере Рабьо

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, теперь манкунианскому клубу предстоит убедить 27-летнего француза подписать контракт.

Отмечается, что главным препятствием для окружения полузащитника является то, что «красные дьяволы» не сыграют в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

При этом главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг поговорил с Рабьо по телефону и сообщил ему о своей заинтересованности в совместной работе.

В прошедшем сезоне Рабьо отдал две результативные передачи в 45 матчах за туринцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/juventus-rabiot-manchester-united-calciomercato-news-9-agosto-2022
Адриен Рабьо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
Эрик тен Хаг
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
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Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
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Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

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