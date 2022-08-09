«Эвертон» объявил о покупке полузащитника «Лилля» Онана

«Эвертон» объявил о покупке полузащитника «Лилля» Амаду Онана.

Контракт с 20-летним бельгийцем рассчитан до 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.

Онана выступал за «Лилль» с августа 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.