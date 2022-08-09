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Сегодня, 15:34

«Челси» предлагает 12 миллионов фунтов за полузащитника «Интера» Касадеи

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Челси» направил улучшенное предложение «Интеру» по трансферу полузащитника Чезаре Касадеи, сообщает Evening Standard.

По данным источника, лондонский клуб предложил за 19-летнего игрока 12 миллионов фунтов (14,5 миллиона долларов). Команда из серии А уже отклонила два предложения от «Челси», так как они не соответствовали их требованиям.

Касадеи играет в системе «Интере» с 2018 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за молодежную команду «Интера» 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/chelsea-fc-transfer-news-cesare-casadei-bid-inter-milan-b1017453.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1660042601
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