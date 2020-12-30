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«Манчестер Сити» возобновил тренировки после вспышки коронавируса в клубе

20:05
Серхио Агуэро. Фото AFP Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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«Манчестер Сити» приступил к тренировкам, несмотря на большое количество зараженных коронавирусом в команде, сообщается на официальном сайте «горожан».

Ранее сообщалось, что в «Сити» семь членов клуба сдали положительные тесты на Covid-19. Матч АПЛ с «Эвертоном» был отменен.

«Команда прошла тестирование на коронавирус, новых случаев заражения не было выявлено. Безопасность — наш приоритет. Клуб действует с большой осторожностью» — говорится в заявлении клуба.

Матчи 17-го и 18-го туров АПЛ могут быть отменены из-за вспышки коронавируса.

Ранее стало известно, что встреча 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» перенесена на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в составе «дачников».

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