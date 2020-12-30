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Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» перенесен из-за коронавируса

17:50
Гарет Бэйл. Фото AFP
Гарет Бэйл. Фото AFP
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Матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в составе «дачников», сообщает The Athletic.

По данным источника, среди заболевших есть сотрудники клуба и сами футболисты «Фулхэма». На западе Лондона резко выросло количество заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в клубах АПЛ в результате новых тестов зарегистрировано 18 случаев заболевания. Из-за заражений были перенесены игра «Эвертон» — «Манчестер Сити» и матчи низших дивизионов.

Лондонское дерби должно было состояться в среду, 30 декабря.

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