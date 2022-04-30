«Манчестер Сити» стал победителем молодежной премьер-лиги

«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» (7:0) в матче молодежной премьер-лиги. Эта победа гарантировала команде, которую тренирует Брайан Барри-Мерфи, чемпионство.

«Горожане» набрали 54 очка. У «Вест Хэма», идущего на второй строчке, сейчас 45 очков.

«Манчестер Сити» стал победителем турнира во втором сезоне подряд.

С 2012 по 2016 годы турнир назывался премьер-лига U21. Начиная с сезона 2016/17 турнир носит название премьер-лига 2, а также могут играть футболисты в возрасте до 23 лет (в том числе вратарь и три полевых игрока могут быть старше).