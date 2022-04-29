Директор по футбольным переговорам покинул пост в руководстве «Манчестер Юнайтед»

Директор по футбольным переговорам «Манчестер Юнайтед» Мэтт Джадж оставил свой пост, сообщает The Athletic.

Джадж работал в «Юнайтед» с 2012 года. В 2016 году он был назначен руководителем отдела корпоративного развития клуба, хотя де-факто стал ближайшим советником Эда Вудворда, который доверил ему вести переговоры по трансферам и продлению контрактов с игроками.

Джадж имел право голоса при принятии ключевых решений клуба за последние годы, включая рекордные трансферы Ромелу Лукаку и Поля Погба и подписание с Алексисом Санчесом самого крупного контракта в истории АПЛ.