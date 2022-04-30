Конте обратился к фанатам на фоне слухов о «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте обратился к фанатам на фоне слухов о его уходе из клуба.

«Не слушайте фейковые новости. Есть люди, которые хотят создать проблемы для команды. У нас впереди пять игр, а затем, в конце сезона, я поговорю с клубом наедине. Примем лучшее решение», — цитирует Independent Конте.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» может подписать контракт с «ПСЖ» на два года. Текущее соглашение Конте с лондонским клубом истекает в июне 2023 года.