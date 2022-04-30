Конте обратился к фанатам на фоне слухов о «ПСЖ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте обратился к фанатам на фоне слухов о его уходе из клуба.
«Не слушайте фейковые новости. Есть люди, которые хотят создать проблемы для команды. У нас впереди пять игр, а затем, в конце сезона, я поговорю с клубом наедине. Примем лучшее решение», — цитирует Independent Конте.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» может подписать контракт с «ПСЖ» на два года. Текущее соглашение Конте с лондонским клубом истекает в июне 2023 года.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|
3
|Челси
|33
|19
|9
|5
|68-28
|66
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|
12
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|
13
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|
15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
16
|Лидс
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|
17
|Бернли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
Результаты / календарь
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35 тур
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37 тур
38 тур
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|- : -
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|- : -
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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