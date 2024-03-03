Дубль Фодена принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ — 3:1.

Гости открыли счет на 8-й минуте, отличился Маркус Рэшфорд. Хозяева сумели перевернуть игру благодаря дублю Фила Фодена — англичанин сравнял счет на 56-й минуте и вывел свою команду вперед на 80-й.

На 90+1-й минуте окончательный счет установил Эрлин Холанн.

«Манчестер Сити» (62 очка) остается на втором месте в АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» составляет одно очко. Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает во всех турнирах уже 19 матчей кряду.

«Манчестер Юнайтед» (44) потерпел второе подряд поражение в АПЛ и идет шестым в турнирной таблице.