«Челси» возобновил интерес к форварду «Милана» Леау

Фланговый нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить свою карьеру в одном из клубов АПЛ.

По информации Fichajes, в подписании 24-летнего португальца заинтересован «Челси», рассматривающий футболиста в качестве замены Рахиму Стерлингу ближайшим летом.

Ранее стало известно, что вингер заключил с россонери новый контракт, который рассчитан до конца сезона-2027/28. При этом в соглашении был включен пункт о выкупе игрока за 175 миллионов евро.

Леау защищает цвета «Милана» с августа 2019 года. Всего за итальянский клуб он отыграл 196 матчей, забил 52 гола и отдал 44 результативные передачи.