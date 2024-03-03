Гвардиола назвал Фодена лучшим игроком сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника «горожан» Фила Фодена после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ.

23-летний англичанин оформил дубль, который принес победу «Манчестер Сити».

«Если ты выигрываешь матчи – ты становишься игроком мирового класса. Все играют хорошо, но нужно уметь приносить победу, и он это делает. Что я могу сказать? Он уже будет легендарным игроком, потому что за его короткую карьеру он принял участие в важнейших матчах, забивал голы, выигрывал титулы, и он родом отсюда.

Фоден – лучший игрок сезона, при всем уважении к другим невероятным игрокам. Никто из них не был для нас таким ключевым, как он, в этом сезоне», – приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне Фоден провел 40 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.