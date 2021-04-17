«Манчестер Сити» готов выплатить сумму отступных за Грилиша
«Манчестер Сити» готов выплатить сумму отступных за полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает Football Insider 17 апреля.
Не так давно Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой» до июня 2025 года. «Львы» прописали в этом соглашении сумму отступных за футболиста в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.
Лидер «львов» является главной трансферной целью «горожан» на лето.
В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Англии сыграл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 12 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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