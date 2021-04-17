Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» готов выплатить сумму отступных за Грилиша

08:06
Джек Грилиш. Фото Reuters
Джек Грилиш. Фото Reuters
Теги:

«Манчестер Сити» готов выплатить сумму отступных за полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает Football Insider 17 апреля.

Не так давно Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой» до июня 2025 года. «Львы» прописали в этом соглашении сумму отступных за футболиста в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Лидер «львов» является главной трансферной целью «горожан» на лето.

В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Англии сыграл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 12 результативных передач.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд