Дайер надеется, что Кейн сможет сыграть в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер после ничьей с «Эвертоном» в 32-м туре чемпионата Англии (2:2) признался, что обеспокен травмой Харри Кейна. Нападающий был заменен в концовке встречи.

«Очевидно, когда ты видишь, как Кейн хромает, это всегда беспокоит. Ему много достается. Пока рано говорить, насколько серьезно повреждение, но я уверен, что он крутой парень и сделает все возможное, чтобы быть готовым. Мы должны подготовиться к финалу Кубка лиги как можно лучше и постараться достичь как можно более хороших результатов. Мы в долгу перед фанатами», — цитирует BBC Дайера.

Напомним, на следующей неделе «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Матч состоится 25 апреля.