Дайер надеется, что Кейн сможет сыграть в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер после ничьей с «Эвертоном» в 32-м туре чемпионата Англии (2:2) признался, что обеспокен травмой Харри Кейна. Нападающий был заменен в концовке встречи.
«Очевидно, когда ты видишь, как Кейн хромает, это всегда беспокоит. Ему много достается. Пока рано говорить, насколько серьезно повреждение, но я уверен, что он крутой парень и сделает все возможное, чтобы быть готовым. Мы должны подготовиться к финалу Кубка лиги как можно лучше и постараться достичь как можно более хороших результатов. Мы в долгу перед фанатами», — цитирует BBC Дайера.
Напомним, на следующей неделе «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Матч состоится 25 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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