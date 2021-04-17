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Анчелотти назвал ничью «Эвертона» с «Тоттенхэмом» одним из лучших матчей сезона

08:15
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча против «Тоттенхэма» (2:2) в 32-м туре чемпионата Англии.

«Если будем делать меньше ошибок в штрафной, сможем выиграть матч. Это был один из лучших домашних матчей. Мы создавали моменты для победы.

Соперник был силен и нуждался в очках, как и «Эвертон». Мы были активны, шли вперед с упорством и имели хороший настрой. Потеряли очки, но мы все еще в гонке. Будем и дальше бороться. При такой игре мы бы потеряли меньше очков.

Я уверен, что судьба гонки за еврокубки решится в последней игре. У нас семь матчей, и мы должны продолжать бороться в каждом. Нам нужно побеждать», – приводит слова Анчелотти BBC Sport.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Эвертон» после 31 игры идет на 8-м месте с 49 очками. Идущий на 7-м месте «Тоттенхэм» опережает их на одно очко после 32 встреч.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/56581754

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