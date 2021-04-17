Анчелотти назвал ничью «Эвертона» с «Тоттенхэмом» одним из лучших матчей сезона
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча против «Тоттенхэма» (2:2) в 32-м туре чемпионата Англии.
«Если будем делать меньше ошибок в штрафной, сможем выиграть матч. Это был один из лучших домашних матчей. Мы создавали моменты для победы.
Соперник был силен и нуждался в очках, как и «Эвертон». Мы были активны, шли вперед с упорством и имели хороший настрой. Потеряли очки, но мы все еще в гонке. Будем и дальше бороться. При такой игре мы бы потеряли меньше очков.
Я уверен, что судьба гонки за еврокубки решится в последней игре. У нас семь матчей, и мы должны продолжать бороться в каждом. Нам нужно побеждать», – приводит слова Анчелотти BBC Sport.
В текущем сезоне чемпионата Англии «Эвертон» после 31 игры идет на 8-м месте с 49 очками. Идущий на 7-м месте «Тоттенхэм» опережает их на одно очко после 32 встреч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю