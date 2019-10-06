«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 0:2. Дубль оформил Адама Траоре. Действующие чемпионы Англии сохранили второе место в таблице. Их отставание от «Ливерпуля», выигравшего все 8 встреч, составляет 8 очков.

«Вулверхэмптон» поднялся на 11-е место, а «Манчестер Юнайтед» опустился на 12-е.