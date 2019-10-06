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«Ман Сити» проиграл дома «Вулверхэмптону». Отрыв «Ливерпуля» — уже 8 очков

17:54
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«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 0:2. Дубль оформил Адама Траоре. Действующие чемпионы Англии сохранили второе место в таблице. Их отставание от «Ливерпуля», выигравшего все 8 встреч, составляет 8 очков.

«Вулверхэмптон» поднялся на 11-е место, а «Манчестер Юнайтед» опустился на 12-е.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

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