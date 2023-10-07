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Сегодня, 19:50

Мактоминей — о дубле в матче с «Брентфордом»: «Этот момент может стать одним из моих любимых на футбольном поле»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал дубль в матче 8-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:1).

«Было очень громко, болельщики кричали так, что я не мог нормально слышать. Вероятно, Эрик тен Хаг сказал что-то вроде: «Давай, забей», что я и сделал. Этот момент может стать одним из моих любимых на футбольном поле. Два гола были невероятными, но я просто рад, что могу внести свой вклад в команду и показать людям, что я могу это сделать», — заявил Мактоминей.

«Манчестер Юнайтед» в этой встрече уступал «Брентфорду» со счетом 0:1, однако дубль Мактоминея в добавленное время принес «красным дьяволам» победу. Команда Эрика тен Хага на данный момент занимает 9-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков.

Источник: https://www.reuters.com/sports/soccer/mctominay-late-late-show-man-united-sink-brentford-2023-10-07/?rpc=401&
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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«Фулхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче с двумя автоголами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
10
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
11
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
14
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
15
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
16
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
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Бернли – Челси
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7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 3 : 0
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 3 : 1
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
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Вест Хэм – Ньюкасл
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Алексис Макаллистер

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