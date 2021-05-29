Ляпорт недоволен игровым временем в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт заявил, что он недоволен игровым временем в команде и может сменить клуб.

«В феврале я говорил, что счастлив в «Манчестер Сити», но тогда я больше играл. Сейчас все по-другому. Не буду говорить, счастлив ли я в клубе сейчас, это личное. Нынешний год для меня сложный, я никогда не играл меньше, чем в этом году. Мне трудно это принять. Когда я выходил на поле, я играл реально хорошо. Всегда можно сказать, что есть куда расти, но я доволен своим уровнем. Надеюсь, что проведу хороший чемпионат Европы. Посмотрим, что случится потом», — приводит The Independent слова Ляпорта.

В сезоне-2020/21 Ляпорт провел 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

Ляпорт попал в предварительную заявку сборной Испании на чемпионат Европы. Защитник выступал за Францию на молодежном уровне, но не был заигран за основную национальную команду.