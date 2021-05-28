Линекер заявил, что уходит с телевидения

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер сообщил в Twitter, что уходит с телевидения.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» станет для него последним в качестве ведущего BT Sport. Линекер отметил, что хочет проводить больше времени с детьми и смотреть с ними матчи «Лестера» в еврокубках.

Линекер вел программу о Лиге чемпионов на BT Sport с июня 2015 года. «Лестер» по итогам сезона-2020/21 квалифицировался в Лигу Европы.