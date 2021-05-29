«Аякс» интересуется форвардом «Тоттенхэма» Бергвайном

«Аякс» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Стевеном Бергвайном, сообщает Goal со ссылкой на De Telegraaf.

По информации источника, 23-летний голландец испытывает проблемы с адаптацией в Лондоне, в связи с чем может вернуться в Голландию. Сообщается, что «Аякс» намерен предложить за игрока около 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Бергвайн провел 35 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.