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«Аякс» интересуется форвардом «Тоттенхэма» Бергвайном

11:33
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«Аякс» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Стевеном Бергвайном, сообщает Goal со ссылкой на De Telegraaf.

По информации источника, 23-летний голландец испытывает проблемы с адаптацией в Лондоне, в связи с чем может вернуться в Голландию. Сообщается, что «Аякс» намерен предложить за игрока около 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Бергвайн провел 35 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1vncfkl2l23nr1puopzu7g2lia

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