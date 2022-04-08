«Ливерпуль» предложил Салаху зарплату 480 тысяч евро в неделю

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах готов продлить контракт с мерсисайдцами. Английский клуб предложил ему зарплату в размере 480 тысяч евро в неделю, сообщает Daily Mirror.

Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2023 года.

Стороны уже продолжительное время ведут переговоры о новом договоре, но пока египтянин отказывался принимать условия «красных».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах принял участие в 28 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.