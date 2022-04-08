Лэмпард о работе в АПЛ: «Я всегда был в двух-трех играх от увольнения»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард перед матчем 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе в клубе.

«За свою относительно короткую тренерскую карьеру я, наверное, провел 18 месяцев в «Челси», где было то же самое — я всегда был в двух-трех играх от увольнения. Возможно, это симптом футбола и АПЛ. Это давление, и это нормально, вы подписываетесь от этого. Даже если вы попадете в финал Кубка Англии и попадете в четверку лучших, вы все равно будете знать правила этой игры.

«Эвертон» — огромный клуб, и болельщики хотят говорить об этом. С точки зрения футбола, я не думаю, что кто-то должен говорить о нас иначе, чем о других командах в той борьбе, в которой мы сейчас участвуем. У нас нет права не вести битву за то, чтобы остаться в АПЛ, независимо от истории клуба. Я горжусь тем, что могу работать здесь и поддерживать традиции», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 апреля и начнется в 14.30 мск.

После 29 матчей «ириски» занимают 17-е место в турнирной таблице и находятся в одном очке от зоны вылета.