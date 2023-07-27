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Сегодня, 14:32

«Ливерпуль» объявил о переходе Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»

Виктория Кравченко
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Джордан Хендерсон.
Фото Reuters

«Ливерпуль» в соцсетях объявил об уходе полузащитника и капитана команды Джордана Хендерсона и попрощался с игроком. 33-летний хавбек перешел в «Аль-Иттифак».

«Мы можем подтвердить, Хендерсон завершил переход в «Аль-Иттифак». Поскольку его глава на «Энфилде» подходит к концу, все в клубе хотят официально выразить свою признательность и благодарность за все, что Джордан сделал для нас за 12 лет своей карьеры «красного», — говорится в сообщении клуба.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Джордан Хендерсон
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль
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