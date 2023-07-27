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Сегодня, 14:04

Тен Хаг заявил, что «МЮ» нужен новый форвард

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый форвард. Специалист считает, что клубу нужно усилить линию атаки.

«Нужен ли нам новый нападающий до закрытия трансферного окна? Конечно», — цитирует тренера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «МЮ» работает над переходом форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунна.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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