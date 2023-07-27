Тен Хаг заявил, что «МЮ» нужен новый форвард

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый форвард. Специалист считает, что клубу нужно усилить линию атаки.

«Нужен ли нам новый нападающий до закрытия трансферного окна? Конечно», — цитирует тренера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «МЮ» работает над переходом форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунна.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа.