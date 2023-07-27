Тен Хаг заявил, что «МЮ» нужен новый форвард
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый форвард. Специалист считает, что клубу нужно усилить линию атаки.
«Нужен ли нам новый нападающий до закрытия трансферного окна? Конечно», — цитирует тренера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «МЮ» работает над переходом форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунна.
Новый сезон АПЛ стартует 11 августа.
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3
|МЮ
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|0
|0
|0-0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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