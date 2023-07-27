Трансфер Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» сорвался по решению игрока
Стало известно, что защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сам решил отказаться от трансфера в «Спартак» за что был наказан, сообщает TuttomercatoWEB.
По данным источника, футболист на данный момент не хочет переходить в московский клуб. Из-за этого решения «Тоттенхэм» отстранил игрока от тренировок в общей группе. Он будет заниматься отдельно.
Ранее его агент защитника подтвердил срыв перехода в «Спартак».
The Guardian сообщал, что АПЛ будет препятствовать переходу игрока в российский клуб. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.
Санчес выступает за лондонцев с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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|0-0
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -