Трансфер Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» сорвался по решению игрока

Стало известно, что защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сам решил отказаться от трансфера в «Спартак» за что был наказан, сообщает TuttomercatoWEB.

По данным источника, футболист на данный момент не хочет переходить в московский клуб. Из-за этого решения «Тоттенхэм» отстранил игрока от тренировок в общей группе. Он будет заниматься отдельно.

Ранее его агент защитника подтвердил срыв перехода в «Спартак».

The Guardian сообщал, что АПЛ будет препятствовать переходу игрока в российский клуб. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.

Санчес выступает за лондонцев с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.