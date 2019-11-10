Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и оторвался от «горожан» на 9 очков

21:24
Теги:

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

В составе «красных» отличись Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане. Единственный гол «горожан» на счету Бернарду Силвы.

«Ливерпуль» остается единственной командой, которая пока не проиграла в нынешнем сезоне в премьер-лиге. Клуб набрал 34 очка и оторвался от «Сити» на 9 очко.

«Манчестер» занимает четвертое место в турнирной таблице, пропустив по итогам тура вперед «Челси» и «Лестер», у которых по 26 очков.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир