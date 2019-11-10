«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и оторвался от «горожан» на 9 очков

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

В составе «красных» отличись Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане. Единственный гол «горожан» на счету Бернарду Силвы.

«Ливерпуль» остается единственной командой, которая пока не проиграла в нынешнем сезоне в премьер-лиге. Клуб набрал 34 очка и оторвался от «Сити» на 9 очко.

«Манчестер» занимает четвертое место в турнирной таблице, пропустив по итогам тура вперед «Челси» и «Лестер», у которых по 26 очков.

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