Линекер поздравил Роналду с рекордом по количеству голов за сборную
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с рекордом по количеству голов за национальные команды.
«Поздравляю Криштиану с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Это по-настоящему прекрасное достижение», — написал у себя в Twitter Линекер.
Congratulations @Cristiano on becoming the highest goalscorer in international football history. A truly wonderful achievement. ????— Gary Lineker ? (@GaryLineker) September 2, 2021
Вчера, 1 сентября Роналду сделал дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии (2:1) и превзошел результат иранца Али Даеи по количеству голов в составе национальной команде. Теперь на счету португальца 111 мячей, Даеи забил 109 голов.
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