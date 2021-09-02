Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере.

«В «МЮ» моей проблемой был тренер. Ван Гал был худшим специалистом в моей карьере. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неуместные передачи. В первый же день он от меня отказался. Ему не нравилось, что игрок может быть важнее его», — цитирует Ди Марию Daily Express.

Футболист играл за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2015 год, после чего перешел в «ПСЖ». Соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до лета 2022 года.