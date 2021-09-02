Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере.
«В «МЮ» моей проблемой был тренер. Ван Гал был худшим специалистом в моей карьере. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неуместные передачи. В первый же день он от меня отказался. Ему не нравилось, что игрок может быть важнее его», — цитирует Ди Марию Daily Express.
Футболист играл за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2015 год, после чего перешел в «ПСЖ». Соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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