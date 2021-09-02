Стали известны претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Пресс-служба английской премьер-лиги объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста в августе.
В список кандидатов попали шесть футболистов: Маркос Алонсо («Челси»), Майкл Антонио, Саид Бенрама (оба — «Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Демарай Грэй («Эвертон») и Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).
? Marcos Alonso— Premier League (@premierleague) September 2, 2021
?? Michail Antonio
?? Said Benrahma
?? Eric Dier
? Demarai Gray
? Mason Greenwood
Who gets your vote for @EASPORTSFIFA Player of the Month?
? #PLAwards | https://t.co/WX2PCZcCOg pic.twitter.com/Ruu2HK3wfB
Голосование продлится до 6 сентября, после чего будут подсчитаны голоса болельщиков и экспертов. Имя победителя будет объявлено на следующей неделе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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