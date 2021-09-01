Роналду установил рекорд по количеству голов за национальные сборные
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии. Благодаря этом он установил новый рекорд по количеству голов за национальные сборные. Португалец превзошел результат иранца Али Даеи.
? He's done it!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2021
?? @Cristiano (110)
?? Ali Daei (109)
? A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history. Take a bow, legend ??? pic.twitter.com/WFO7XbuKr8
В активе португальца стало 110 голов за сборную. У Даеи их 109. До этого форвард не реализовал пенальти на 15-й минуте — его удар отразил голкипер ирландцев Гэвин Базуну.
В концовке Криштиану оформил дубль, забил еще 111-й мяч за сборную и принес своей команде победу со счетом 2:1.
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