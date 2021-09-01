Роналду установил рекорд по количеству голов за национальные сборные

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии. Благодаря этом он установил новый рекорд по количеству голов за национальные сборные. Португалец превзошел результат иранца Али Даеи.

? He's done it!



?? @Cristiano (110)

?? Ali Daei (109)



? A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history. Take a bow, legend ??? pic.twitter.com/WFO7XbuKr8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2021

В активе португальца стало 110 голов за сборную. У Даеи их 109. До этого форвард не реализовал пенальти на 15-й минуте — его удар отразил голкипер ирландцев Гэвин Базуну.

В концовке Криштиану оформил дубль, забил еще 111-й мяч за сборную и принес своей команде победу со счетом 2:1.