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«Лестер» обыграл «Ливерпуль» и вышел на второе место в АПЛ

17:30
Джеймс Мэддисон (слева) и Джорджиньо Вайналдум. Фото ФК «Ливерпуль»
Джеймс Мэддисон (слева) и Джорджиньо Вайналдум. Фото ФК «Ливерпуль»
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«Лестер» обыграл «Ливерпуль» 13 февраля в матче 24-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Единственный гол мерсисайдцев забил Мохамед Салах. У «Лестера» отличились Джеймс Мэддисон, Джейми Варди и Харви Барнс.

Благодаря победе «Лестер» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. У команды Брендана Роджерса 46 очков после 24 матчей. Отставание от лидера, «Манчестер Сити», составляет 4 очка, однако у «горожан» есть два матча в запасе. «Ливерпуль» идет на 4-м месте с 40 очками в 24 встречах.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

«Лестер» — «Ливерпуль» — 3:1 (0:0)

Голы: Салах, 67 (0:1). Мэддисон, 78 (1:1). Варди, 81 (2:1). Барнс, 85 (3:1).

«Лестер»: Шмайхель, Амарти, Чаглар Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Олбрайтон (Перес, 74. Менди, 90), Ндиди, Мэддисон, Тилеманс (Чудхури, 87), Барнс, Варди.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Озан Кабак, Робертсон, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75), Вайналдум (Шачири, 87), Милнер (Тиагу Алькантара, 17), Роберту Фирмину, Мане, Салах.

Предупреждения: Джонс, 24. Эванс, 43. Озан Кабак, 71.

Судья: Тэйлор (Англия).

13 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Лестер — Ливерпуль

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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