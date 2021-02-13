«Лестер» обыграл «Ливерпуль» и вышел на второе место в АПЛ
«Лестер» обыграл «Ливерпуль» 13 февраля в матче 24-го тура чемпионата Англии — 3:1.
Единственный гол мерсисайдцев забил Мохамед Салах. У «Лестера» отличились Джеймс Мэддисон, Джейми Варди и Харви Барнс.
Благодаря победе «Лестер» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. У команды Брендана Роджерса 46 очков после 24 матчей. Отставание от лидера, «Манчестер Сити», составляет 4 очка, однако у «горожан» есть два матча в запасе. «Ливерпуль» идет на 4-м месте с 40 очками в 24 встречах.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
«Лестер» — «Ливерпуль» — 3:1 (0:0)
Голы: Салах, 67 (0:1). Мэддисон, 78 (1:1). Варди, 81 (2:1). Барнс, 85 (3:1).
«Лестер»: Шмайхель, Амарти, Чаглар Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Олбрайтон (Перес, 74. Менди, 90), Ндиди, Мэддисон, Тилеманс (Чудхури, 87), Барнс, Варди.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Озан Кабак, Робертсон, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75), Вайналдум (Шачири, 87), Милнер (Тиагу Алькантара, 17), Роберту Фирмину, Мане, Салах.
Предупреждения: Джонс, 24. Эванс, 43. Озан Кабак, 71.
Судья: Тэйлор (Англия).
13 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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