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Милнер получил травму в матче с «Лестером»

16:15
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил травму в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:0, перерыв).

На 15-й минуте 35-летний англичанин почувствовал дискомфорт и был заменен. Вместо него на поле появился Тиагу Алькантара.

Помимо Милнера, среди футболистов «Ливерпуля» находятся еще 9 травмированных: Кивин Келлехер, Бен Дэвис, Виргил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабинью, Наби Кейта, Диогу Жота, Дивок Ориги.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль»

Лестер — Ливерпуль

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