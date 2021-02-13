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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: где смотреть, во сколько начало матча

19:00
«Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм» в матче 24-го тура АПЛ. Фото premierleague.com
«Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм» в матче 24-го тура АПЛ. Фото premierleague.com
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Сегодня, 13 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ и опережает ближайшего преследователя на 5 очков. «Шпоры» идут на 8-й строчке в чемпионате.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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