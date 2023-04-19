Лэмпард: «Я никому не позволю считать, что этот сезон для «Челси» уже закончен»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Ты играешь за «Челси». А значит, должен выкладываться в каждой игре без остатка. Я никому не позволю считать, что этот сезон уже закончен. На протяжении 60 минут мы превосходили команду мирового класса и создавали моменты. Надо держать эту планку. Это послание для всех нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда.

«Челси» набрал 39 очков в 31 матче чемпионата Англии и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Реал» по сумме двух встреч переиграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперник мадридской команды определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».