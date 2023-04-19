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«Реал» безжалостен: «Челси» играл лучше, но в полуфинале ЛЧ — Мадрид

Гоша Чернов
Корреспондент
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18 апреля. «Челси» — «Реал» — 0:2.
Фото Reuters
И в ответном матче «королевский клуб» победил лондонцев.
Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:2
Реал

Тяжелая задача

Иногда игровой переворот можно предсказать. В 2017 году «Барселоне» в легендарном матче с «ПСЖ» помогли Месси, Неймар и Суарес. В 2019-м «Ливерпуль» даже без Салаха разгромил тех же каталонцев, но египтянин зарядил свою команду, приехав на стадион в футболке с надписью «Никогда не сдавайся».

12&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Винисиус Жуниор и&nbsp;Карим Бензема. «Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда

У «Челси» перед ответной встречей с «Реалом» не было никаких преимуществ. Игроков, хотя бы отдаленно напоминающих легендарное барселонское трио, в составе нет. А вместо мотивирующих призывов, как у Салаха на футболке, игроки лондонской команды получили нагоняй от владельца. По крайней мере, так утверждает авторитетная газета The Telegraph — по ее информации, глава «Челси» Тодд Боэли после очередного поражения в субботу провел час в раздевалке команды и прямым текстом пристыдил ее за результаты.

Фрэнку Лэмпарду, конечно, сейчас не позавидуешь. Он приходил в «Челси» в статусе легенды-спасателя, но первые недели его работы оказались удручающими: три поражения в трех матчах. Однако все можно было исправить за один вечер — требовалось всего лишь обыграть действующего победителя Лиги чемпионов в три мяча.

Канте — в атаке

Лэмпард понимал, что козырей у него нет, поэтому нужно что-то выдумывать. Правда, в Мадриде идеи тренерского штаба «Челси» во втором тайме сделали команде только хуже, но ошибки случаются у всех. На этот раз Фрэнк пошел ва-банк, сильно удивив выбором тройки нападающих. В основу вернулся Хаверц, над чьей реализацией в этом сезоне смеются все. Появился игрок запаса Гэллахер, которого по слухам вообще хотят выставить на трансфер. А третьим форвардом стал Канте! Лэмпарда, видимо, сильно впечатлила гиперактивность француза в первых матчах после восстановления от травмы, поэтому Нголо отправился на передовую.

Структура «Челси» была похожа на прошлогоднюю тактику Тухеля. Схема 3-4-2-1, высокие и широкие роли Джеймса с Кукурельей, агрессивная игра в переходных фазах — все сильно напоминало сытые времена «Челси». Для полного дежавю не хватало только голов в ворота «Реала», как было год назад в ответной встрече с мадридцами.

Проблемы Мадрида

Но перестановка слагаемых, как выясняется, не влияет на реализацию. Уже на 11-й минуте Канте оказался в убойной позиции, но промазал — мяч был под левой, да еще и скакал. Но ставка Лэмпарда отчасти играла: француз в атаке действительно был очень полезен, а Джеймс исправно давил мадридцев в слабую зону, где действовал Камавинга.

Страшно сказать, но «Челси» играл лучше «Реала». Правда, во многом здесь дело было в самих мадридцах — команда Карло Анчелотти выглядела достаточно пассивно, хотя, разумеется, не оберегала устраивавший ее счет. Не лучший матч провели Модрич с Кроосом — и, наверное, в этом крылась основная проблема. Середина поля «Реала» была частично отключена, а без нее у гостей ничего не получалось впереди. Мы привыкли, что Бензема в ответных встречах царит, но это явно не тот случай.

18&nbsp;апреля. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Хвича Кварацхелия не&nbsp;забил пенальти. Кварадона? Пока просто Хвича. «Милан» прошел «Наполи» в Лиге чемпионов

Кошмарная реализация синих

«Челси» завершил первый тайм сумасшедшей атакой, в конце которой Кукурелья обязан был открывать счет. Но Куртуа одним движением руки показал, в чем разница между посредственным полевым футболистом и классным вратарем — если бы на месте испанца находился условный Холанн, то счет точно был бы открыт.

Начало второго тайма — снова супермомент. Теперь уже Канте попал в Эдера Милитао из позиции, где полноценные форварды обычно забивают. Однако все как всегда: можно хоть сутки провести в раздевалке с игроками, но реализацию речами не исправишь.

Логичный исход

«Реал» будто бы знал, чем все закончится. Да, мадридцы периодически создавали моменты, и на 20-й минуте, например, Родриго попал в штангу, но «Челси» был острее и точно ближе к голу. А забил «Реал». Внешне неспешную атаку гостей взорвал пас на Родриго и позиционная ошибка Чалобы. Не сразу, но «Реал» все же довел атаку до логичного конца — сам бразилец ее и завершил после паса Винисиуса.

Гол морально похоронил «Челси», хотя лондонцы по инерции продолжали лезть вперед. Лэмпард не жалел замен: вышли Жоау Феликс, Стерлинг, Маунт и Мудрик — вся атакующая мощь. Анчелотти в ответ разменял Бензема на опорника Тчуамени, и все равно «Реал» забил — вновь отличился Родриго.

Финиш встречи превратился в формальность, хотя и тут мадридцы могли увеличить разрыв в счете, но Кепа не позволил отличиться Винисиусу. Гол престижа мог забить и Мудрик, но не попал в ворота. В итоге 0:2 в матче и 0:4 по сумме двух встреч — счет, отражающий разницу в классе между командами. В этот день против «Челси» было все — даже аудиосистема собственного стадиона, которая оставила команды без гимна Лиги чемпионов. Когда теперь лондонцы его услышат?

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