Галлахер рассказал о целях «Челси» на оставшуюся часть сезона

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер после поражения от «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой попросту хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», — цитирует пресс-служба УЕФА Галлахера.

Мадридская команда вышла в полуфинал. Соперник «Реала» определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».