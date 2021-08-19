Куцка выбыл на 3 месяца из-за травмы, полученной в первом туре АПЛ

Новичок «Уотфорда» Юрай Куцка не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Как сообщает Football Insider, из-за травмы ноги игрок сборной Словакии пропустит около 2-3 месяцев.

24-летний словак получил травму в 1-м туре АПЛ против «Астон Виллы». Куцка вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 69-й минуте на Дэна Гослинга.

Напомним, «Уотфорд» арендовал Куцку на один сезон у «Пармы» 6 августа.