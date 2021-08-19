Лукаку готов сыграть против «Арсенала» в воскресенье

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку признался, что готов сыграть в ближайшем матче. 28-летний бельгиец этим летом вернулся в лондонский клуб, но пока не принял участия в официальных встречах.

«Я тренировался на протяжении всей предсезонки и отлично себя чувствую. Было приятно присоединится к ребятам и приступить к работе. Теперь я просто хочу лучше узнать всех своих партнеров по команде, и в итоге я буду готов в воскресенье, если понадоблюсь главному тренеру», — цитирует пресс-служба клуба Лукаку.

В воскресенье, 22 августа, «Челси» во 2-м туре чемпионата Англии сыграет против «Арсенала». Начало встречи — 18.30 по московскому времени.