Лукаку готов сыграть против «Арсенала» в воскресенье
03:28
Новичок «Челси» Ромелу Лукаку признался, что готов сыграть в ближайшем матче. 28-летний бельгиец этим летом вернулся в лондонский клуб, но пока не принял участия в официальных встречах.
«Я тренировался на протяжении всей предсезонки и отлично себя чувствую. Было приятно присоединится к ребятам и приступить к работе. Теперь я просто хочу лучше узнать всех своих партнеров по команде, и в итоге я буду готов в воскресенье, если понадоблюсь главному тренеру», — цитирует пресс-служба клуба Лукаку.
В воскресенье, 22 августа, «Челси» во 2-м туре чемпионата Англии сыграет против «Арсенала». Начало встречи — 18.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/08/18/lukaku--great-to-be-back-and-i-m-ready-to-go-
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