Лукаку признался, что дважды прививался против коронавируса

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что сделал прививку от коронавируса дважды.

«Я дважды вакцинировался. У меня особый случай, так как в моей семье есть человек из группы повышенного риска. Думаю, что каждый игрок должен сам принимать решение.

Все, что мы можем сделать, — быть осторожными при общении с другими людьми, так как на нас лежит большая ответственность. Я сделал прививки, потому что моя семья находится в группе риска», — цитирует игрока The Telegraph.