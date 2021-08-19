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Лукаку признался, что дважды прививался против коронавируса

09:24
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что сделал прививку от коронавируса дважды.

«Я дважды вакцинировался. У меня особый случай, так как в моей семье есть человек из группы повышенного риска. Думаю, что каждый игрок должен сам принимать решение.

Все, что мы можем сделать, — быть осторожными при общении с другими людьми, так как на нас лежит большая ответственность. Я сделал прививки, потому что моя семья находится в группе риска», — цитирует игрока The Telegraph.

В воскресенье, 22 августа, «Челси» во втором туре чемпионата Англии сыграет против «Арсенала». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

 

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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