«Кристал Пэлас» хочет купить у «Арсенала» Нкетиа

«Кристал Пэлас» хочет заполучить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа. По информации The Athletic, клуб предложил за 22-летнего игрока 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщаслоь, что «канониры» готовы расстаться с игроком за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт английского нападающего рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14,4 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Нкетиа сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.