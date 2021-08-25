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«Кристал Пэлас» хочет купить у «Арсенала» Нкетиа

01:29
Эдди Нкетиа. Фото Instagram
Эдди Нкетиа. Фото Instagram
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«Кристал Пэлас» хочет заполучить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа. По информации The Athletic, клуб предложил за 22-летнего игрока 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщаслоь, что «канониры» готовы расстаться с игроком за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт английского нападающего рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14,4 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Нкетиа сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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