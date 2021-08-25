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«Челси» хочет продлить контракт с Рюдигером до 2024 года

07:18
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«Челси» ведет переговоры с защитником Антонио Рюдигером о продлении контракта, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По данным издания, стороны обсуждают продление контракта до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

Сообщалось, что сам футболист пока не определился с тем, хочет ли он оставаться в стане лондонцев. За ситуацией следят «ПСЖ» и «Реал».

28-летний немец выступает в «Челси» с 2017 года. С 2014-го он защищает цвета сборной Германии.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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