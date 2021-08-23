«Арсенал» готов продать Нкетиа за 20 миллионов фунтов

«Кристал Пэлас» интересуется нападающим «Арсенала» Эдди Нкетиа. «Канониры» готовы продать 22-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

В сезоне-2020/21 Нкетиа провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14,4 миллиона фунтов.