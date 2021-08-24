«Астон Вилла», «Эвертон» и «Лидс» пробились в 1/16 финала Кубка английской лиги
Состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
«Астон Вилла» разгромила «Барроу» (6:0). «Брайтон» победил «Кардифф» (2:0). «Эвертон» прошел «Хаддерсфилд» (2:1). «Лидс» выиграл у «Крю Александры» (3:0).
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Миллуолл» — «Кембридж Юнайтед» — 3:1 (2:1)
24 августа. Лондон. Стадион «Ден».
«Нортхэмптон Таун» — «Уимблдон» — 0:1 (0:0)
24 августа. Нортхэмптон. Стадион «Сиксфилдс».
«Стоук Сити» — «Донкастер» — 2:0 (1:0)
24 августа. Стоук-он-Трент. Стадион «Бет365 Стэдиум».
«Шеффилд Юнайтед» — «Дерби Каунти» — 2:1 (0:1)
24 августа. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
«Джиллингем» — «Челтенхэм Таун» — 1:1 (1:1). Пенальти — 4:5
24 августа. Джиллингем. Стадион «Priestfield»
«Брентфорд» — «Форест Грин Роверс» — 3:1 (0:1)
Голы: Аитчисон, 8 (0:1). Висса, 60 (1:1). Мбеумо, 75 (2:1). Форсс, 86 (3:1).
«Брентфорд»: Фернандес, Бек Серенсен (Айер, 45+6), Пиннок, Роэрслев Расмуссен (Оньека, 46), Томпсон, Янельт, Годдос, Бидструп (Канос, 46), Висса, Халил Дервишоглу (Мбеумо, 68), Форсс.
Удаление: Адамс, 80.
24 августа. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
«Блэкпул» — «Сандерленд» — 2:3 (1:1)
Голы: Лейвери, 9 (1:0). О`Брайен, 12 (1:1). О`Брайен, 57 (1:2). Боулер, 88 (2:2). О`Брайен, 90+1 (2:3).
24 августа. Блэкпул. Стадион «Блумфилд Роуд».
«Моркамб» — «Престон Норт Энд» — 2:4 (1:2)
Голы: Рийс, 7 (0:1). Рийс, 33 (0:2). О'Коннор, 45 (1:2). Стоктон, 61 (2:2). Ледсон, 64 (2:3). ван дер Берг, 79 (2:4).
24 августа. Моркамб. Стадион «Globe Arena».
«Лидс» — «Крю Александра» — 3:0 (0:0)
Голы: Филлипс, 79 (1:0). Харрисон, 85 (2:0). Харрисон, 90 (3:0).
«Лидс»: Мелье, Льоренте (Эйлинг, 46), Фирпо, Стрейк, Форшоу (Клих, 61), Филлипс, Шеклтон, Родриго (Бэмфорд, 69), Элдер Кошта, Робертс, Харрисон.
24 августа. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
«Стивинэйдж» — «Уикомб Уондерерс» — 2:2 д.в. (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти — 3:5
24 августа. Стивинэйдж. Стадион «Ламекс».
«Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 1:2 (1:1)
Голы: Ивоби, 26 (0:1). Лис, 45 (1:1). Таунсенд, 80 (1:2).
«Эвертон»: Бегович, М-л.Кин, Кенни, Холгейт, Нкунку (Грэй, 76), Брэнтуэйт (Андре Гомеш, 57), Гбамен, Дэйвис (Динь, 64), Таунсенд, Ивоби, М-з.Кин.
Предупреждения: Томас, 60. Сарр, 81. Бегович, 90+6.
Удаление: М-з.Кин, 59.
24 августа. Хаддерсфилд. Стадион «Джон Смитс».
«Уиган Атлетик» — «Болтон Уондерерс» — 0:0 Пенальти — 5:4
24 августа. Уиган. Стадион «DW Stadium».
«Уотфорд» — «Кристал Пэлас» — 1:0 (0:0)
24 августа. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
«Шрусбери Таун» — «Рочдэйл» — 0:2 (0:0)
24 августа. Шрусбери. Стадион «Мотгомери Уотерс Мидоу».
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