Криштиану Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» в Таиланд в рамках предсезонного тура
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит начало предсезонного тура клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Как утверждает источник, 37-летний португалец не полетит завтра вместе с командой в Бангкок, где «красным дьяволам» 12 июля предстоит товарищеский матч с «Ливерпулем». В «МЮ» согласились дать Роналду дополнительное время, чтобы разобраться с личными или семейными проблемами.
Ранее сообщалось, что форвард пропустил четвертую тренировку команды подряд, а «Манчестер Юнайтед» готов выслушать трансферные предложения по футболисту от других клубов.
В рамках предсезонного тура «Манчестер Юнайтед» также предстоит отправиться в Австралию: там команда сыграет против «Мельбурна» (15 июля) и «Кристал Пэлас» (19 июля).
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 30 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -