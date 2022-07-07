Криштиану Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» в Таиланд в рамках предсезонного тура

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит начало предсезонного тура клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, 37-летний португалец не полетит завтра вместе с командой в Бангкок, где «красным дьяволам» 12 июля предстоит товарищеский матч с «Ливерпулем». В «МЮ» согласились дать Роналду дополнительное время, чтобы разобраться с личными или семейными проблемами.

Ранее сообщалось, что форвард пропустил четвертую тренировку команды подряд, а «Манчестер Юнайтед» готов выслушать трансферные предложения по футболисту от других клубов.

В рамках предсезонного тура «Манчестер Юнайтед» также предстоит отправиться в Австралию: там команда сыграет против «Мельбурна» (15 июля) и «Кристал Пэлас» (19 июля).

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 30 миллионов евро.