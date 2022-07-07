«Вест Хэм» подписал полузащитника «Суонси» Даунса

«Вест Хэм» объявил о покупке полузащитника «Суонси» Флинна Даунса.

«Молотобойцы» подписали контракт с 23-летним англичанином на 5 лет с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера не уточняется.

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб купил футболиста за 9 миллионов фунтов, с учетом бонусов сумма может вырасти до 14 миллионов фунтов.

Даунс выступал за «Суонси» с августа 2021 года, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 39 матчах за команду.