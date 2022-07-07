«Ливерпуль» продлил контракт с Джо Гомесом до 2027 года

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Джо Гомесом.

Новое соглашение с 25-летним англичанином действует 5 лет — до конца июня 2027 года.

«Я рад, что играю за одну из лучших, если не самую лучшую команду в мире. «Ливерпуль» — невероятное место для меня. Решение продлить контракт далось мне очень легко. Я все еще чувствую себя молодым и считаю, что мои лучшие годы еще впереди. Мне еще есть чему научиться и у меня достаточно времени для этого», — приводит пресс-служба клуба слова Гомеса.

Гомес перешел в «Ливерпуль» из «Чарльтона» в июле 2015 года. В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 21 матче за мерсисайдцев.