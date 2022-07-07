«Ливерпуль» продлил контракт с Джо Гомесом до 2027 года
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Джо Гомесом.
Новое соглашение с 25-летним англичанином действует 5 лет — до конца июня 2027 года.
«Я рад, что играю за одну из лучших, если не самую лучшую команду в мире. «Ливерпуль» — невероятное место для меня. Решение продлить контракт далось мне очень легко. Я все еще чувствую себя молодым и считаю, что мои лучшие годы еще впереди. Мне еще есть чему научиться и у меня достаточно времени для этого», — приводит пресс-служба клуба слова Гомеса.
Гомес перешел в «Ливерпуль» из «Чарльтона» в июле 2015 года. В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 21 матче за мерсисайдцев.
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|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
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|0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
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|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
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|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
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|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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