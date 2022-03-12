Конте назвал основные цели «Тоттенхэма» на остаток сезона-2021/22

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о целях команды на остаток сезона-2021/22 в чемпионате Англии.

«Мне нравится работать в «Тоттенхэме». Моя цель — бороться, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы побеждать. Моя душа и сердце хотят этого. Надеюсь, мы сможем это сопоставить. В январе мы показали, что можем исправить ситуацию. Нам нужно быть лучше и лучше, чтобы оказаться в четверке лучших, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов», цитирует Конте The Guardian.

Сейчас «Тоттенхэм» идет на 7-м месте в турирной таблице АПЛ, набрав 45 очков.