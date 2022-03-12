Юрген Клопп прокомментировал будущее Салаха в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ходе переговоров с нападающим Мохамедом Салахом.

«Мо надеется, что клуб будет амбициозным. Такими мы и остаемся в последние годы. Но гораздо больше мы пока не можем сделать, такова ситуация. Но я не думаю об этом. Это его решение. Клуб сделал то, что может. Вот и все.

Пока ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то еще. Нужно немного подождать. Все в полном порядке. Здесь нет никакой спешки», — цитирует Клоппа Goal.com.

Соглашение египтянина с командой рассчитан до лета 2023 года. Сообщалось, что Салах отказывается продлевать контракт с «Ливерпулем» на предложенных условиях.