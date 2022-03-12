Антонио Конте оценил свое будущее в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о своем будущем в лондонском клубе. Его соглашение со «шпорами» истекает летом 2023 года.

«На данный момент я связан с клубом контрактом еще на год. В «Тоттенхэме» хотели этого и я согласился, так как сначала нам нужно было узнать друг друга. Через четыре с половиной месяца клуб понял, как я работаю, а я понял клуб. У нас есть три месяца до конца сезона, чтобы продолжить все больше узнавать друг друга, а после найти лучшее решение для обоих», — цитирует Конте The Guardian.

Итальянский специалист возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября 2021 года, заключив двухлетний контракт. Сейчас «Тоттенхэм» идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков.