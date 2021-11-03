Конте хочет переманить полузащитника «Милана» Кессье в «Тоттенхэм»
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет видеть в своей команде полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщает Sport Italia.
По информации источника, итальянский специалист считает 24-летнего ивуарийца одной из главных трансферных целей «шпор».
В сезоне-2021/22 Кессье провел 10 матчей за «Милан», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро, контракт игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года.
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