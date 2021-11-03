Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Ювентус»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен зимой подписать предварительный контракт со своим бывшим клубом — туринским «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Ман Юнайтед» не может договориться со своим футболистом о продлении контракта, срок которого истекает летом 2022 года и уже зимой Погба сможет подписать преварительный контракт с «Ювентусом», чем активно занимаются в данный момент боссы туринцев. При этом футболист готов пойти на снижение заработной платы, подписав трехлетний контракт с клубом.
Отмечается, что запасным вариантом для Погба является переход в «Реал».
В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел 12 матчей и отдал 7 результативных передач.
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